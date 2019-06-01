Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 13 ölü, 96 yaralı (2)
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TATİLİN İLK GÜNKÜ KAZA BİLANÇOSU: 13 ÖLÜ, 96 YARALIRamazan Bayramı tatilinin ilk gününde saat 18.00'dan sonra meydana gelen 3 kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:02 Kaynak: DHA
TATİLİN İLK GÜNKÜ KAZA BİLANÇOSU: 13 ÖLÜ, 96 YARALI
Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde saat 18.00'dan sonra meydana gelen 3 kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Böylece tatilin 1.5 günlük süresince meydana gelen 32 kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 96 kişi de yaralandı.
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