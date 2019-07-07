Son Dakika Haberleri: Bayram tatilinin olumsuz etkisine rağmen ihracatta liderlik sürdü
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Bayram tatilinin olumsuz etkisine rağmen ihracatta liderlik sürdü

1 saat önce

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre haziranda otomotiv ihracatı yüzde 14 düşüşle 2,2 milyar dolar oldu.

Bayram tatilinin olumsuz etkisine rağmen ihracatta liderlik sürdü, System.String[]
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre haziranda otomotiv ihracatı yüzde 14 düşüşle 2,2 milyar dolar oldu. Haziranda tüm ana ürün gruplarında düşüş yaşanırken, Fransa yüzde 45 artış oranıyla en fazla ihracat yapılan ülke konumuna yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:32 
İhracat, Fransa, Ekonomi
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