Bayram tatilinin olumsuz etkisine rağmen ihracatta liderlik sürdü
1 saat önce
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre haziranda otomotiv ihracatı yüzde 14 düşüşle 2,2 milyar dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:32
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre haziranda otomotiv ihracatı yüzde 14 düşüşle 2,2 milyar dolar oldu. Haziranda tüm ana ürün gruplarında düşüş yaşanırken, Fransa
yüzde 45 artış oranıyla en fazla ihracat yapılan ülke konumuna yükseldi.
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