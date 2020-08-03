Bayram tatilinin son gününde havadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Bayram tatilinin son gününde havadan trafik denetimi yapıldı

Bayram tatilinin son gününde havadan trafik denetimi yapıldı Jandarmanın helikopterle tespit ettiği kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde havadan denetim yapıldı.

Bayram tatilinin son gününde havadan trafik denetimi yapıldı

Jandarmanın helikopterle tespit ettiği kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde havadan denetim yapıldı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopterle Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde, kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Buradaki ekiplerce, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 sürücü durdurularak toplam 780 lira cezai işlem uygulandı.

'Durdurulan araçlar Korona virüse karşı uyarıldı'

Ayrıca ekipler, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları pandemi tedbirleri ve asayiş konularında da incelendi. Helikopterli hava denetimine, Afyonkarahisar Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer katıldı.

Öte yandan trafik ve asayiş hizmetleri kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirildi.

Bayram tatilinin son gününde havadan trafik denetimi yapıldı

Kurban Bayramı, Jandarma, Afyon, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 03:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bayram tatilinin son gününde havadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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