Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

Anadolu otoyolu Düzce kesimi

Trafik yoğunluğu (Havadan)

Düzce ve Bolu

Düzce ve Bolu'da ise dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Son gün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişi ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda araç yoğunluğu oluşturdu.

Her iki kentte, zaman zaman yaşanan kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

Öte yandan, Zonguldak ve Bartın istikametinden gelerek Bolu Yeniçağa ilçesinden otoyola girmek isteyen sürücülere izin verilmiyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerin D-100 kara yolundan ilerlemesi sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlardaki kontrollerini sürdürüyor.