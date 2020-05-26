Bayram tatillerinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolları boş kaldı - Son Dakika

İstanbul'u İzmir ve Edremit Körfezi'ne bağlayan önemli bir noktada bulunan ve bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu bayram boş kaldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Bursa'da kara yollarındaki yoğunluk, önceki yıllara göre yüzde 90'dan fazla azaldı.

Özellikle uzun araç kuyruklarının oluştuğu, ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği Bursa- Karacabey kara yolu en sakin günlerini yaşıyor.

Yolların boş kaldığı Ramazan Bayramı döneminde genellikle lojistik sektöründe çalışan tır ve kamyon gibi araçlar seyir halinde bulunuyor.

Kara yollarında görevli polis ve jandarma ekipleri, kısıtlamadan muaf olan ya da özel izinle yola çıkan araçları durdurarak belge kontrolü yapıyor.