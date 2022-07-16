Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp evlerine dönecek vatandaşlara seyahatlerini güvenli şekilde yapabilmeleri için bazı uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 olan ölüm ortalamasının bu bayram 7 olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü - Son Dakika

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