Bayram tatlıları tezgahlarda yerini aldı

Bilecik'te Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tatlıcılarda hareketlilik başladı.

Bilecik'te Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tatlıcılarda hareketlilik başladı.



Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar tatlılara büyük ilgi gösteriyor. Bilecik'te hissedilir bir bayram coşkusu yaşandığını belirten tatlıcı Yeşim Karabacak, fiyatların geçen yıla oranla arttığını belirterek, "Bayramın vazgeçilmesi olan baklavada fiyatın artması müşterileri etkilemedi. Fıstıklı baklava 60 TL, cevizli ise 50 TL. Tatlılarımızda yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Bayram için de aynı fiyatlarda olacak, bayram için ayrı fiyat çıkarmayacağız" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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