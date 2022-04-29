Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini aldı (1) - Son Dakika

Bayram tatlıları tezgahlarda yerini alırken, bayram telaşına erken giren baklavacılar, oluşan yoğunluktan memnun görünüyor. Bayram süresince ülke genelinde yaklaşık 6 bin ton baklava tüketilmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, İstanbul'daki baklava ustalarının yoğun mesaisi de başladı. Tüketici talebini karşılamak için çalışan tatlıcılar, mağaza satışlarının yanı sıra online siparişlere yetişmek için de büyük emek harcıyor.

Bayram öncesi tatlı imalathanelerinde gözle görülür bir yoğunluk yaşanırken, Türkiye genelinde yaklaşık 1.400 ton olan günlük baklava üretimi, ramazan ayı boyunca iki katına çıktı.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, yaşanan yoğunluğa ilişkin bilgi verdi.

Ramazan ayının baklavacılar için bereket ayı olduğunun altını çizen Yıldırım, bayram öncesi yaşanan yoğunluğun her ne kadar salgın zamanındaki kadar olmasa da şu an için iyi olduğunu söyledi.

Salgın süresinde insanların daha çok baklava tükettiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Normal zamana göre ramazan ayında tüketim iki katına çıkıyor. Bu da yaklaşık 1.400 ton olan baklava üretimini 2 bin 800 ton civarlarına çıkarıyor. Ramazan bayramlarında her zaman baklava tüketimi artar, bu çerçevede bayram süresince yaklaşık 6 bin ton bir tüketim öngörüyoruz. Bir kaç günden beri talep hareketlendi, mesai sürelerimiz de buna paralel arttı.

Bu bayram yine her zamanki gibi klasik baklava en fazla tercih edilen ürünlerden biri. Son yıllarda popüler olan soğuk baklava, midye baklava, mor baklava da önemli artışlar oldu diyebiliriz. Online satış her zaman tercih edilen bir alan."

Tüketicilere bayram tatlısında güvenilir yerden alışveriş yapmaları çağrısında bulunan Yıldırım, çok ucuz kalitesiz baklavaların sağlık açısından tercih edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yıldırım, "Bu sene baklava fiyatları kilogramı 100 TL ile 250 TlL arasında değişiyor." dedi.

"Şeker hastaları için olan ve proteini yüksek ürünlere yüksek talep var"

Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü de bayram öncesi ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Her ramazan olduğu gibi bu sene de bayram öncesi talebin arttığını aktaran Güllü, şunları söyledi:

"Diğer tüm meslektaşlarımızda olduğu gibi bayram öncesi dönemde satışımız yüzde 50 arttı. Pandemi sürecinde bayramlaşmalar olmuyordu, bu sene herkes bir araya gelecek, durum böyle olunca talep ve siparişler de arttı. Online satışlarımızda artış yaşıyoruz, insanlar birbirine hediye yollamak istiyorlar.

Bayram döneminde artan yoğunluk mesai saatimizi de artırdı, personelimize ek ödemelerini yapıyoruz. Bu sene şeker hastaları için olan ve proteini yüksek ürünlere fazla talep var. Tüketici, fıstığı, cevizi, fındığı bol ürünleri talep ediyor."