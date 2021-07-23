Son dakika 3. sayfa: Bayram tedbirleri trafik kazalarını yüzde 36 azalttı - Son Dakika

Bayram tedbirleri trafik kazalarını yüzde 36 azalttı

YALOVA - Yalova'da Kurban Bayramı tatili dönüşü denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Ölümlü kazalarda şu an itibarıyla yüzde 36 düşüş var. İnşallah bu oranı daha da yükselteceğiz" dedi.

Yalova- Bursa kara yolundaki Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik denetimlerine katılmak için Yalova'ya gelen İnce'yi Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar karşıladı.

İnce, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Yardımcısı İnce, araçlarda bulunan çocuklarla da sohbet ederek oyuncak hediye etti. İnce, çocuklara araç sürücüsü ebeveynlerini kurallar konusunda uyarmasını da istedi.

Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Artvin ve Rize'de sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İnce, tatil dönüşü nedeniyle kara yollarında yoğunluğunun başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza hem trafik kurallarını hatırlatmaya çalışıyoruz, hem buradaki uygulayıcı arkadaşlarımıza bu kuralların nasıl uygulandığını onlar üzerinde denetlemeye çalışıyoruz. Çok şükür şu ana kadar elde ettiğimiz veriler, son 10 yılı özellikle bayram trafiğini değerlendirdiğimizde yüzde 36'lık ölümlü kazalarda bir düşüş var. İnşallah bu oranı daha da yükselteceğiz. Bizler bu şekilde trafik tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanmasını temin etmek için buralardayız. 226 bin 582 personelimiz bu bayram süresince, 13 günlük bayram tatili süresince sahada bir fiil 24 saat esaslı görev yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bütün amacımız az öncede belirttiğim gibi kazaların hiç olmadığı günleri yakalamak. Bu açıdan çeşitli bakanlık olarak da kampanyalar düzenliyoruz. Daha önce ki kampanyalarımızı sizler de takip etmişsinizdir. Bu bayramdaki kampanyamızın adı da 'Hayata yol ver, sabrınla hayata yol ver, dikkatinle hayata yol ver, kaskınla hayata yol ver ve yine kemerinle hayata yol ver' şeklinde. Bu kurallara uyduğumuz sürece inşallah en kısa sürede kazaların sıfırlandığı günleri hep birlikte göreceğiz. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Her şey kendimize bağlı."

İnce, bir süre uygulama noktasında durduktan sonra kentten ayrıldı.