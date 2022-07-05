Bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı - Son Dakika
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Bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı

05.07.2022 18:14

Bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı Karabük'te iddiaya göre, yaklaşan bayram öncesi evinin camlarını temizleyen kadın dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'te iddiaya göre, yaklaşan bayram öncesi evinin camlarını temizleyen kadın dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 100. Yıl Mahallesi 1021 Sokak'ta bulunan 5. katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Telli Karakoç isimli kadın evinin balkon camlarını sildiği sırada biranda dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Komşularının olayı fark etmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan Karakoç'un durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı - Son Dakika

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