Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Ekibi, Kurban Bayramı öncesi Yumma çiftinin bayram temizliğini yaptı. Evleri temizlenen ve dezenfekte edilen yaşlı çift, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa ekibi, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Hatice Yumma ile eşi 75 yaşındaki Mehmet Yumma çiftinin evini temizledi. İlk olarak evdeki halılar temizlendi, koltuklar silindi, pencereler temizlendi, yerler süpürüldü. Daha sonra mutfak, banyo ve lavabo ile evin genel temizliği yapıldı. Kendilerine sağlanan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Yumma çifti, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Vefa Ekibi'ne dua etti.

"Allah başkanımızdan razı olsun"

Evleri temizlendikten sonra değerlendirmede bulunan Mehmet Yumma, "Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, evimize temizlik ekibini gönderdi. Eşim, rahatsız olduğundan dolayı bayram temizliğini kızlarımız gelerek yaptılar. Kapıları, halıları, camları, duvarları, mutfağı, banyoyu, lavaboyu dip bucak temizlediler. Bayram öncesi evimiz baştan aşağı temizlendi. Allah, Başkanımızdan razı olsun bizlere böylesine güzel bir hizmeti sunduğu için. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

"Her tarafı tertemiz yaptılar"

Hatice Yumma ise yaptığı açıklamada, "Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Vefa Ekibi, düzenli olarak evime temizliğe geliyor. Bu Kurban Bayramı öncesi de kızlarımız evime gelerek, bayram temizliği yaptılar. Kapıları, halıları, camları, duvarları, mutfağı, lavaboyu temizlediler. Evimin her tarafını tertemiz yaptılar. Allah, Başkanımızdan ve evimi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP