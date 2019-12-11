Bayram Toysal: "Her maça sezon bitecekmiş gibi hazırlanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayram Toysal: 'Her maça sezon bitecekmiş gibi hazırlanıyoruz' - Son Dakika Spor

Bayram Toysal: "Her maça sezon bitecekmiş gibi hazırlanıyoruz"

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bayram Toysal:

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Toysal, her maçı final maçı gibi oynadıklarını söyledi.


Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetimindeki öğle saatlerinde gerçekleşti. Teknik Direktör Bayram Toysal, kulüpte herkesin ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi. Ligde işlerin giderek zorlaştığını belirten Toysal, "Son oynadığımız Boluspor müsabakası, bizim açımızdan çok pozitif geçti, hem oyunsal olarak hem almış olduğum 3 puan olarak. Tabi maçtan önce hafta içerisinde buradan serzenişimiz olmuştu, 'kime göre neye göre' demiştik. Bu takımın zaman içerisinde daha iyi futbol, daha pozitif futbolla 3 puanları kazanacağı zamanlar olacak demiştik. Boluspor maçı o anlamla çok çok iyi geçti ve bulunduğumuz konumu biraz daha sağlamlaştırdık" dedi.


"Haftalar ilerledikçe işler zorlaşıyor"


Keçiörengücü deplasmanının zorlu olacağını vurgulayan Toysal, "Tabi haftalar ilerledikçe işlerin zorlaştığını da hep beraber görüyoruz. Deplasman maçları özellikle çok zor geçiyor. Alabildiğimiz kadar puanı alıp yine aynı şekilde bulunduğumuz konumu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Zor müsabakalar oynayacağız, kalan 3 maçın 2'si deplasmanda, 1 tanesini de içeride oynayacağız. Hedef olarak tabi 3 maç periyodunda bakmıyoruz. Son maç bizim için Keçiören müsabakası, sezon bitecekmiş moduyla hazırlanıyoruz. Oyuncularımızla da bunu konuştuk. İnşallah ümit ediyorum güzel bir oyun ve iyi bir skorla buraya döneceğiz. Geldiğimden beri yukarıya çıkan tırmanışımız devam ediyor. Personelle, futbolcularla, yönetimle sürekli istişare halindeyiz. Bizim ayağımız yere çok sağlam basmak zorunda. Hatta tabiri caizse kulüpte çalışan çaycımıza varana kadar hepsinin ayağı yere çok sağlam basmak zorunda olduğu bir süreçten geçiyoruz. Kendimizi biliyoruz, haddimizi biliyoruz. Düzgün işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilk yarıdaki son 3 maç, bizi pozitif anlamda ikinci yarıya daha iyi sokacak diye ümit ediyorum. Keçiören müsabakası da bu anlamda önemli bir müsabaka, inşallah kayıpsız gelmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.


Sadi Karaduman: "4 haftadır kalemizde gol görmüyoruz"


Hatayspor'un başarılı defans oyuncusu Sadi Karaduman ise Hatayspor'un 4 haftadır gol yemediğinin altını çizdi. Galibiyeti ve kaleyi gole kapatmayı takım halinde defans ve hücumla sağladıklarını söyleyen Karaduman, "Bolu takımına karşı güzel bir maç çıkarttık. Zorlu bir maçtı ve tabi onların da durumu riskliydi, kazanmamız gerekiyordu. 4 haftadır kalemizde gol görmüyoruz, takımda iyi giden bir hava var. Takım olarak bunu yapıyoruz zaten, tek defans olarak değil. Takım defansı yapıyoruz, takım hücumunu beraber yapıyoruz. Keçiören maçını yapay çimde oynayacağız. Alışkın olmadığımız bir zemin ama biz oraya mutlak galibiyet parolasıyla gideceğiz. O maçı kazanırsak büyük averajı elimize almış olacağız. Puan farkını korumak istiyoruz. İlk devreyi 6-7 puanlık farkla kapatmak istiyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor, inşallah bu şekilde devam ederek hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.


Diğer yandan, Boluspor müsabakası öncesinde ısınırken sakatlanan Mirkan Aydın'ın 2 ile 3 hafta arasında takımdan uzak kalacağını öğrenildi. - HATAY

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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