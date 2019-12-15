Bayram Toysal: "İçeride 33 maçtır kaybetmemiş takıma 1-0 skorla galip gelmek bizi mutlu etti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayram Toysal: 'İçeride 33 maçtır kaybetmemiş takıma 1-0 skorla galip gelmek bizi mutlu etti' - Son Dakika Spor

Bayram Toysal: "İçeride 33 maçtır kaybetmemiş takıma 1-0 skorla galip gelmek bizi mutlu etti"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal, "İçeride 33 maçtır kaybetmemiş takıma 1-0 skorla galip gelmek bizi mutlu etti" dedi.

Bayram Toysal:

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal, "İçeride 33 maçtır kaybetmemiş takıma 1-0 skorla galip gelmek bizi mutlu etti" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, "Maçtan önce zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Hem fiziki şartların hem de Keçiörengücü'nün güç olarak farkındaydık. İçeride 33 maçtır kaybetmemiş takıma 1-0 skorla galip gelmek bizi mutlu etti. Lider olarak gelmiştik. Bu maçta alacağımız galibiyetin bizi iyi yerlere taşınacağını biliyorduk. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İlk yarıda pozisyon açısından ikinci yarıda ise fiziki açıdan iyiydik. Son dakikada gelen bir galibiyet. Keçiörengücü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İyi mücadele ediyorlar. Oyunun güzel olanını yapmaya çalıyorlar. Biz de aynı şekilde kendi oyunumuzu oynadık ve başarılı olduk. Bundan sonraki süreci iyi geçirip ilk yarıyı lider olarak kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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