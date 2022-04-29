Bayram trafiği başladı - Son Dakika
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Bayram trafiği başladı

29.04.2022 16:28
Bayram trafiği başladı

5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Mahmutbey gişelerde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da 5 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine doğru yola çıkan sürücüler, İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu. Mahmutbey gişelerde oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. İBB CepTrafik uygulamasında ise saat 16: 30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 58 olduğu görüldü.

(Deniz Zeybek - Emre Baba/İHA)

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Aksaray'da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında Aksaray'da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında Başkent'te bayram trafiği denetimi Başkent'te bayram trafiği denetimi

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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