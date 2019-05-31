Son Dakika Haberleri: "Bayram trafiği" denetimleri başladı
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"Bayram trafiği" denetimleri başladı

8 dakika önce

Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından Çorum'da, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri de artırıldı.

Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından Çorum'da, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri de artırıldı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla kara yollarında oluşabilecek yoğunluğun kontrol edilmesi ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan D100 kara yolunda oluşturulan uygulama noktalarında sürücüleri denetleyen trafik ekipleri, drone aracılığıyla da trafiğin akışı ve kural ihlalleri gözlemleniyor.
Drone ile yapılan denetimlerde özellikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edilirken, kemerini takmayan sürücüler, çevirme noktalarında durdurularak uyarıldı.
Denetimde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen tır sürücüsü Ayhan Kartal, kontrol noktasında durduruldu.
Işık ihlali yaptığını söyleyen polislere, "Dibine geldiğimde kırmızı yandı. Geçmek zorunda kaldım." diyen Kartal'a 235 lira cezası uygulandı.
Emniyet yetkilileri, trafik kazalarının oluşmasını engellemek amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, sürücü ve yolcuların olası kazalarda can kaybı yaşanmaması için emniyet kemeri takması gerektiğini vurguladı.
Kentteki kara yolu güzergahlarında trafik yoğunluğu bitene kadar denetimlere devam edileceği kaydedildi.
Bayram trafiği denetimleri başladı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:25 Kaynak: AA
Türkiye, Çorum, Ramazan Bayramı, Güncel
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