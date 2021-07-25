Bayram trafiği havadan denetlendi - Son Dakika

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde güvenlik şeridini kullanan, trafiği tehlikeye sokan ve kurallara aykırı hareket eden sürücülere ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında yoğunluk oluşan bölgelerde denetimlerini sıklaştırırken, Denizli-Afyonkarahisar Devlet Karayolu güzergahında Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde kazaların en aza indirilmesi ve sürüler üzerinde olumlu algı amaçlandı. Kurulan uygulama noktasında ekipler araçları durdurup sorgusunu gerçekleştirirken, yoğunluk olan bölgelere yönlendirilme yapıldı. Helikopter denetiminde, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile görüşüp görüşmediği, geçme yasağı olan yerlerde hatalı sollama yapılıp yapılmadığı, şerit izleme kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar denetlendi. Tespit edilen kural ihlalleri kayıt altına alındıktan sonra uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulandı.

Yapılan uygulamada 17 araç hakkında değişik suçlardan 21 cezai işlem uygulandı.