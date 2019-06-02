Son Dakika Haberleri: Bayram trafiği havadan denetleniyor - İSTANBUL
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Bayram trafiği havadan denetleniyor - İSTANBUL

35 dakika önce

- İstanbul-Yalova-Bursa-Balıkesir güzergahlarının havadan denetim görüntüleri İSTANBUL - Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanan İstanbul-Yalova-Bursa-Balıkesir güzergahları helikopterden görüntülendi.

- İstanbul-Yalova-Bursa- Balıkesir güzergahlarının havadan denetim görüntüleri
İSTANBUL - Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanan İstanbul-Yalova-Bursa-Balıkesir güzergahları helikopterden görüntülendi.
Bayram trafiği havadan denetleniyor - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:25 Kaynak: AA
Yalova, Balıkesir, İstanbul, Güncel
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