Bayram trafiği havadan denetleniyor - İSTANBUL
35 dakika önce
- İstanbul-Yalova-Bursa-Balıkesir güzergahlarının havadan denetim görüntüleri İSTANBUL - Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanan İstanbul-Yalova-Bursa-Balıkesir güzergahları helikopterden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:25 Kaynak: AA
- İstanbul-Yalova-Bursa- Balıkesir
güzergahlarının havadan denetim görüntüleri
İSTANBUL - Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanan İstanbul-Yalova-Bursa-Balıkesir güzergahları helikopterden görüntülendi.
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