Bayram trafiği havadan görüntülendi
40 dakika önce
Bayram trafiği havadan görüntülendi 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde Bursa-İzmir yolunda uzun kuyruklar oluştuBURSA - Bayram tatilinin başlamasıyla Bursa-İzmir yolunda kilometrelerce araç trafiği oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
Bayram trafiği havadan görüntülendi
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde Bursa- İzmir
yolunda uzun kuyruklar oluştu
BURSA - Bayram tatilinin başlamasıyla Bursa-İzmir yolunda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.
9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte birçok tatilci yollara döküldü. Tatil yörelerine ve memleketlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, ramazan ayında 30 derece sıcaklıkta sıkışan trafikte zor anlar yaşadı. Bursa-İzmir ve çevre yolunun İzmir yoluna bağlantısında araçlar santim santim ilerlerken kilometrelerce kuyruk oluştu. Bursa çıkışı İzmir yolu üzerindeki bayram trafiği İhlas Haber Ajansı
tarafından drone ile havadan görüntülendi. İzmir yolu üzerindeki binlerce araçlık kuyruk dikkat çekti.
Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, 9 günlük tatil öncesinde denetimlerini arttırdı. 30 kilometre arayla denetimlerini sıklaştıracak olan ekiplerin sayısı 17'den 25'e çıkartılırken, helikopter, drone ve motosikletli polislerde görev yapıyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde motosikletli trafik polisleri devreye girecek.
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı
Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var