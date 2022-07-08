Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi (2)

08.07.2022 18:59

Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum- Milas, Yatağan- Menteşe, Gökova-Marmaris- Köyceğiz kara yollarını helikopterle denetledi. Ekipler, bu yollarda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri, bölgedeki ilgili ekiplere bildirdi.

Uygulama noktalarında denetim yapan trafik ekipleri de sürücüleri durdurarak trafik kuralları konusunda uyardı.

Bayram süresince Bodrum ve diğer ilçelerde devam edecek uygulamayla sürücülerin ve yolcuların dinlendirilmesi, trafikte daha rahat seyretmeleri amaçlanıyor.

Polis helikopterinden yapılan denetimler, AA kameralarınca görüntülendi. Menteşe, Ula ve Milas girişindeki yoğunluk kameraya yansıdı. Sakar Rampası ve Gökova Kavşağı'nda da trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

Fethiye

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesine yönelik ilçe girişinde ve kentin farklı noktalarında uygulama yapıldı.

Sürücülere ve yolculara genel trafik kuralları, hız ile emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu. Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Bodrum

Milas-Bodrum kara yolunda yoğun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluğa polis ekiplerince zaman zaman müdahale edildi.

Bodrum girişinde ve kavşaklarda yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışı durma noktasına geldi.

Polis ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

YORUMLAR
500
İzmir'de bayram trafiği havadan ve karadan 449 personelle denetlenecek İzmir'de bayram trafiği havadan ve karadan 449 personelle denetlenecek İstanbul'da bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi İstanbul'da bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 21:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement