Son Dakika Haberleri: Bayram trafiği yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor
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Bayram trafiği yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor

1 saat önce

Bayram trafiği yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor İstanbul'un çıkış noktalarında trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyen ve akşam üzeri saatlerindeki trafiğine girmemek için geç saatte yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'un çıkış noktalarında ve...

Bayram trafiği yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor
İstanbul'un çıkış noktalarında trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL - Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyen ve akşam üzeri saatlerindeki trafiğine girmemek için geç saatte yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve akşam üzerinde oluşan trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar akşam geç saatlerde yola çıktı. Vatandaşlar, İstanbul'un çıkış noktalarındaki ana yollarda trafik yoğunluğuna sebep oldu. Özellikle TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan ana ve yan yollarda yoğunluk oluştuğu görüldü. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi. Trafik polisleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için köprü girişlerinde ve ana yolların belli noktalarında görev yapıyor.
Kendi araçlarıyla yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sürüyor.
TEM Otoyolu, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
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Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı
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