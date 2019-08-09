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Bayram trafiği yoğunluğu sürüyor

22 dakika önce

Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen ve akşam trafiğine girmemek için geç saatte yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu.

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Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen ve akşam trafiğine girmemek için geç saatte yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve akşam üzerinde oluşan trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar akşam geç saatlerde yola çıktı. Vatandaşlar, İstanbul'un çıkış noktalarındaki ana yollarda trafik yoğunluğuna sebep oldu. Özellikle TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan ana ve yan yollarda yoğunluk oluştuğu görüldü. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi. Trafik polisleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için köprü girişlerinde ve ana yolların belli noktalarında görev yapıyor. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sürüyor. - İSTANBUL
Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
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