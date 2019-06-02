Son Dakika Haberleri: Bayram trafiği yoğunluğu - Vali Karaloğlu
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Bayram trafiği yoğunluğu - Vali Karaloğlu

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunlaşan trafiği havadan denetledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunlaşan trafiği havadan denetledi.
Vali Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ile bindikleri askeri helikopterle havadan yollardaki trafiği ve kontrol noktalarını takip etti.
Karaloğlu, daha sonra Manavgat ilçesinde helikopterden inerek, kara yollarındaki kontrol noktalarında incelemede bulundu.
Otomobil sürücülerine şeker ikram eden Vali Karaloğlu, vatandaşlarla sohbet edip, emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Otomobillerdeki çocuklara da trafik kuralı ihlali yapan babalarını uyarmaları için kırmızı düdük ve sürücü seyahat karnesi hediye eden Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte trafiğin yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladığını söyledi.
Kentte önemli bir trafik kazasının yaşanmadığını anlatan Karaloğlu, İçişleri Bakanlığının bayram trafiğine ilişkin tedbirlerini artırdığını vurguladı.
Kazaları engellemek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Karaloğlu, "350 ekip, bin 250 polis ve jandarma ile yollarda önlemler aldık. 9 günlük tatil nedeniyle ciddi bir trafik yoğunluğumuz var ancak bu kontrol edilemeyen bir seviyede değil." dedi.
Bayram trafiği yoğunluğu - Vali Karaloğlu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:49 Kaynak: AA
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