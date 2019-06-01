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Bayram trafiğine havadan müdahale

1 saat önce

BAYRAM tatilinin başlaması ile birlikte tatilcilerin kullandığı yol güzergahlarında kilometrelerce kuyruk oluştu.

Bayram trafiğine havadan müdahale, System.String[]
BAYRAM tatilinin başlaması ile birlikte tatilcilerin kullandığı yol güzergahlarında kilometrelerce kuyruk oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, yönlendirme yapmak ve trafiğin açılmasını sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalara helikopterle destek sağladı. 
İçişleri Bakanlığı'nın talimatını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter desteği ile trafiğin yoğun olduğu bölgeleri tespit etti. Trafiğin yoğun olduğu görülen ve kilometrelerce uzayan kuyruğun oluştuğu Bursa- İzmir yoluna sevk edilen  jandarma ve polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağlamaya başladı. Ayrıca helikopter ve drone ile trafik oluşan bölgelerin tespitinin bayramın son gününe kadar devam edileceği öğrenildi.
'TEK İSTEĞİMİZ MUTLU ŞEKİLDE SEVDİKLERİNE ULAŞMALARI'
Jandarma Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt, "Ülke genelinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yoğun bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gördüğünüz gibi havadan helikopter ve drone destekli sabit ve seyyar noktalarımız iş başındalar. Bütün amacımız vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları, bunun için 24 saat esasına göre Bayram tatili müddetince çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.
'HER 30 KİLOMETRELİK YOLDA 1 EKİP'
Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak, "Bu gün İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Trafik Daire Başkanlığımızın talimatı ile jandarma ile müşterek olarak Ramazan Bayramı tedbirlerini havadan kontrol ederek birlikte gerçekleştiriyoruz. Bizim için en önemli güzergah İstanbul ve İzmir arası bu günkü kontrolümüzde de Bursa'dan İzmir güzergahı arasındaki yoğunluğu durumunu havadan kontrol ettik. Bayram boyunca jandarma ile müşterek denetimlerimiz devam edecek. Hemen hemen her 30 kilometrelik yol bir ekip planladık. Böylelikle  vatandaşlarımız daha huzurlu daha güvenli yolculuk yapmalarını temin etmek için 9 gün boyunca 7/24 olmak kaydı ile elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
Bursa, İzmir, Jandarma, Güncel
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