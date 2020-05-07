Bayram, üreticiyi bilgilendirmeye devam ediyor - Son Dakika

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, elma üreticilerini karaleke ve yaprak büken zararlısına karşı yapılacak uygulamalar konusunda bilgilendirdi.



Bayram, odanın tarım danışmanı Rabia Açıkel Demir ve ziraat mühendisi İsmail Öz ile birlikte üreticileri ziyaret ederek her konuda bilgilendirmeye devam ediyor. Mehmet Bayram yaptığı açıklamada; "Ziraat Odası olarak üretilen her ürünün milli servetimiz olduğu düşüncesiyle ürün kaybına sebebiyet vermemek, akabinde hem üreticimizin hem de memleketimizin maddi, manevi kazançlar sağlayabilmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm dünya ve Türkiye'de yaşanan korona virüs salgınına rağmen ülkemiz için sahada üretmek için çalışan üreticilerimizin ürününün bol, kazançlı ve bereketli bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - KARAMAN