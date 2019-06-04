Son Dakika Haberleri: Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imama soruşturma (2)
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Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imama soruşturma (2)

1 saat önce

İMAM AÇIĞA ALINDIGaziantep Valiliği, bayram namazı öncesi vaazda sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İyinacar Camii imamının açığa alındığını duyurdu.

Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imama soruşturma (2), System.String[]

İMAM AÇIĞA ALINDI
Gaziantep Valiliği, bayram namazı öncesi vaazda sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İyinacar Camii imamının açığa alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, imam hakkında idari soruşturma açıldığı hatırlatılarak, "İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine idari soruşturma başlatılmış, ilgili görevli bu kapsamda açığa alınmıştır" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:53 Kaynak: DHA
Gaziantep Valiliği, Güncel
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