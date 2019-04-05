Son Dakika Haberleri: Bayram ve Balkan Mazbatasını Aldı

Bayram ve Balkan Mazbatasını Aldı

56 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine Belediye Başkanlığı'na seçilen Cumhuriyet Halk Partili Mesut Bayram ve Küçükkuyu Belde Belediye Başkanlığı'na seçilen Cengiz Balkan ile beraber Ayvacık İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Bayram ve Balkan Mazbatasını Aldı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine Belediye Başkanlığı'na seçilen Cumhuriyet Halk Partili Mesut Bayram ve Küçükkuyu Belde Belediye Başkanlığı'na seçilen Cengiz Balkan ile beraber Ayvacık İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Ayvacık Belediye Başkanı seçilen Mesut Bayram ve Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, CHP'den seçilen belediye meclis üyeleri, Ayvacık İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Ayvacık ilçesinde belediye başkanlığını kazanan Ayvacık Belediye Başkanı olan Mesut Bayram'da Ayvacık Belediyesi'ne giderek, burada tebrikleri kabul etti.

Başkan Bayram, "Mazbatamızı alarak görevimize başladık. Buradan bir kez daha bu göreve bizi layık gören Ayvacık halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonra belediyemizi hep birlikte yöneteceğiz. Ayvacık halkıyla hep birlikte çağdaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik örneği göstereceğimizin sözünü veriyorum. Hepiniz sağ olun, var olun" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:28 Kaynak: İHA

Cengiz Balkan, Küçükkuyu, Mesut Bayram, Ayvacık, Güncel
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