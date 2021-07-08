Bayram alışverişine özel kampanyalar

Boyner, bayram alışverişi için giyimden dekorasyona, kozmetikten aksesuara zengin bir koleksiyon sunduğunu duyurdu. Bayrama özel kampanyalar da düzenleyen şirket, 400 lira ve üzerinde yapılacak alışverişlerde yüzde 50'si değerinde hediye çeki verildiğini aktardı.

Boyner, yeni yaz koleksiyonu ile bu bayramda en çarpıcı ürünleri müşterileriyle buluşturacağını açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Sezonun dikkat çekici parçalarından oluşan giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuarlar, dünyaca ünlü aktif spor markalarından spor ayakkabıları ve spor giyim ürünleri, parfümler ve kozmetik ürünleri Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de yer alıyor. Boyner ayrıca, sevdiklerini güzel bir bayram hediyesi ile mutlu etmek isteyenlere çok özel kampanyalarla eşlik ediyor. Boyner'in Kurban Bayramı döneminde müşterilerinin avantajlı alışveriş yapmaları için hazırladığı kampanya kapsamında, Boyner mağazalarından 25 Temmuz'a kadar kozmetik ve elektrikli ev aletleri dışında yapılacak 400 TL ve üzeri alışverişe yüzde 50'si değerinde hediye çeki veriliyor" denildi.

Boyner, bayramda deniz tatilini tercih edecek müşterilerine, plaj modasının vazgeçilmez parçalarını bir arada sunduğunu açıklayarak, "Mayolar, bikiniler, şortlar, plaj havluları, kaftanlar, plaj çantaları, terlikler, sandaletler, bavullar ve gözlüklerin yanı sıra güneş kremleri ve daha pek çok ürün Boyner'de tatilcileri bekliyor. Farklı tarz ve zevklere yönelik zengin seçenekler sunan Boyner, ayrıcalıklı kampanya ve fiyatlarıyla hem bayram hem de tatil alışverişini şölene dönüştürüyor" ifadelerine yer verdi.