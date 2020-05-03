Bayram ve yazlık konaklama için Bartın'a gelenler 14 gün karantinaya alınacak - Son Dakika

Bayram ve yazlık konaklama için Bartın'a gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Şehir dışından Bartın'a gelenler yurtlarda karantinaya alınacak

BARTIN - Bartın Valiliği korona virüs (Covit-19) salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve yazlık konaklama amaçlı Bartın'a gelenlerin yurtlarda 14 günlük karantinaya alınacağı uyarısında bulundu. Valilik bu konuda vatandaşlardan bir plan yapmamaları uyarısında bulundu.

Bartın'ın tersine karantina uygulamasına alınmasının gündeme geldiği günlerde, Bartın'da korona virüs tedbirleri üst seviyede alınmaya devam ediyor. Bartın Valiliği'nin salgının kontrol altında tutulması ve yayılımını azaltmak için aldığı kararlar neticesinde 7 gündür pozitif vakanın rastlanmadığı ilde radikal bir karar daha alındı. Bartın Valiliği şehir dışında yaşayan vatandaşlardan Ramazan Bayramı ve yazlık konaklama amaçlı Bartın'a gelme planı yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bu tür durumlarda yurtlarda 14 günlük karantina uygulaması yapılacağının belirtildiği uyarıda, "Ramazan Bayramı ve yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle yazlık konaklama amaçlı Bartın'a gelme planı yapılmaması, illerden bir şekilde çıkış yaparak gelecek olan hemşehrilerimizin ilimize girişte, öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alınacağı, bu süre sonunda Bartın'daki evlerine gitmelerine izin verileceğin bilinmesi rica olunur" denildi.