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Bayram: "Yeşil mutabakat AB'ye ihracatı artırır" - Son Dakika

Bayram: "Yeşil mutabakat AB'ye ihracatı artırır"

24.07.2021 16:30
Bayram:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınlandığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin genelgenin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu kaydeden TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, "Bu plan, ihracatçımıza çok önemli getiriler sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınlandığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin genelgenin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu kaydeden TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, "Bu plan, ihracatçımıza çok önemli getiriler sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin genelge yayımlayarak, planın uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere 'Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu' oluşturulduğunu duyurdu. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, kararın genelde ihracatçılar için, özelde de ev tekstili sektörü için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Evtekstili sektörünün, Yeşil Mutabakat Eylem Planı doğrultusunda kalıcı bir dönüşüm sağlayarak küresel ihracattaki pazar payını daha da artıracağını belirten TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, "Ülkemiz, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ev tekstili tedarikçisi konumunda.Haziran'da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33'lük artışla 180 milyon dolara yaklaşan ihracat değeri elde eden sektörümüzün, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum süreci eldeki veriler ışığında hayati önem taşıyor. Zira ihracatımızın yarısından fazlasını AB'ye gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de AB ülkelerine ihracatımızı etkileyecek en önemli unsurların başında Yeşil Mutabakat geliyor" diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Eylem Planı doğrultusunda isabetli bir adım olduğunu kaydeden Bayram, "Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyum gerekiyor. Atık suların geri kazanımı, enerji tüketiminin azaltılması ve geri dönüşüm gibi birçok önemli konuda somut adımların atılmasına şahitlik edeceğiz. Bu planlamaların, ilerleyen süreçte ihracatımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yeşil Mutabakat, kaynakları daha verimli kullanan rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu konu özelinde en önemli noktalardan biri de firmalarımıza ve sektörümüze devletimiz tarafından finansman desteğinin sağlanması olacak. Böylece ihracat hedeflerimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz" dedi.

Bayram: Yeşil mutabakat AB'ye ihracatı artırır

Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Bayram, Avrupa Birliği, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayram: 'Yeşil mutabakat AB'ye ihracatı artırır' - Son Dakika Ekonomi


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