Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

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Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı
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Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı
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Hindistan'ın kuzeyinde, Rajasthan'dan Bihar'a giden ve yaklaşık 50 ila 60 yolcu taşıyan otobüs, Agra-Lucknow Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bayram için memleketlerine giden yolcuların bulunduğu kazada, ilk bilgilere göre 1 ila 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri araçta sıkışan yolcuları çıkarmak için seferber olurken kazanın lastik patlaması veya sürücü hatasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Agra- Lucknow Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Rajasthan'dan Bihar'a doğru ilerleyen yolcu otobüsü, Lucknow yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 50 ila 60 kişinin bulunduğu otobüsteki yolcuların önemli bir bölümünün Chhath Bayramı'nı aileleriyle geçirmek üzere memleketlerine gittiği öğrenildi.

OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekipleri, devrilen otobüsün içerisinde sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Araçta mahsur kalan bazı yolcuların çıkarılabilmesi için otobüsün hasar gören bölümlerine müdahale edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Hindistan basınında yer alan ilk bilgilere göre kazada 1 ila 3 kişi yaşamını yitirirken onlarca yolcu yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Farklı kaynaklarda can kaybına ilişkin değişen rakamlar aktarılırken yetkililerden kesinleşmiş bir bilanço açıklanmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazadan kurtulan bazı yolcular, otobüsün lastiğinin patlamış olabileceğini öne sürdü. Bazı yolcular ise sürücünün alkollü olabileceği yönünde şüphelerini dile getirdi. Ancak yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir tespitte bulunmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

RacasthanHindistanLucknowBiharDünyaSon Dakika

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