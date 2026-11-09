Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Agra- Lucknow Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Rajasthan'dan Bihar'a doğru ilerleyen yolcu otobüsü, Lucknow yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 50 ila 60 kişinin bulunduğu otobüsteki yolcuların önemli bir bölümünün Chhath Bayramı'nı aileleriyle geçirmek üzere memleketlerine gittiği öğrenildi.

OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekipleri, devrilen otobüsün içerisinde sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Araçta mahsur kalan bazı yolcuların çıkarılabilmesi için otobüsün hasar gören bölümlerine müdahale edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Hindistan basınında yer alan ilk bilgilere göre kazada 1 ila 3 kişi yaşamını yitirirken onlarca yolcu yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Farklı kaynaklarda can kaybına ilişkin değişen rakamlar aktarılırken yetkililerden kesinleşmiş bir bilanço açıklanmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazadan kurtulan bazı yolcular, otobüsün lastiğinin patlamış olabileceğini öne sürdü. Bazı yolcular ise sürücünün alkollü olabileceği yönünde şüphelerini dile getirdi. Ancak yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir tespitte bulunmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.