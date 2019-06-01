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Bayram yolculuğu sürüyor

1 saat önce

9 günlük Ramazan bayramını memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler yollara çıktı.

9 günlük Ramazan bayramını memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler yollara çıktı. İstanbul'da cuma yoğunluğu ile birleşen bayram tarfiği gece de devam etti. Bolu, Kocaeli ve Yalova gibi önemli geçiş noktalarında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Tatilciler bayram için yollarda yeni havalimanında bayram yoğunluğu otoyollarda yoğunluk devam ediyor Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler yollara düştü. Mesai sonrası başlayan yoğunluk gece saatlerinde artarak devam etti. En kalabalık noktalardan olan otogarlar doldu taştı. Otobüslerde bilet bulmak ise oldukça zor. Tatilin başlamasıyla yoğunlaşan bir diğer nokta ise havalimanları. İstanbul Havalimanı'nda başlayan yolcu yoğunluğu sürüyor. Anadolu'ya geçişlerde önemli güzergahlardan olan Kocaeli ve Bolu da yoğunluk yaşayan iller. Tatilciler özellikle, TEM
Otoyolu Bolu Dağı ve Gerede ilçesi mevkiileri Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.
-Tatilcilerin akın ettiği noktalardan biri de Muğla Bodrum. İLçede yollar kitlendi. Deyim yerindeyse adım atacak yer kalmadı.
(İHA)
Bayram yolculuğu sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
İstanbul, Bolu, Güncel
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