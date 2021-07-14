Bayram yolculuklarına Allianz Motto Müzik eşlik edecek - Son Dakika

Allianz Türkiye'nin, Allianz Motto Müzik ile birlikte çıkardığı "Yanında" isimli albümün ikinci parçası "Fiyakalı ve Güvenli" Apple Music ve Spotify'de yayınlandı.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bayram yolculuklarına eşlik ederek güvenli sürüş deneyiminin önemine dikkat çekmek amacıyla yayınlanan şarkının klibi ise Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik ve Allianz Kariyer sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

Rock ve ska tarzında aranje edilen şarkı, güvenli sürüş bilgilendirmesi yaparken, "Yuvam Sigortası" rap, bireysel emeklilik ürünü arabesk ve tamamlayıcı sağlık sigortası keyifli bir yaz şarkısıyla albümde yerini alıyor.

Cep telefonuyla ilgilendiği için yola odaklanamayan ve trafik kurallarını ihlal eden bir gencin hayatından kesitler sunan şarkının klibinde Allianz Türkiye, "Unutma, sensin bu bayramın sigortası" diyerek hem yolculuk güvenliğine hem de sigortanın önemine vurgu yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, gençlerde sigorta farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müziğin gücünden faydalanarak 'sigorta' ve 'gençlik' kavramlarını dijital dünyayla buluşturmak için oluşturduğumuz 'Yanında' albümünün ikinci şarkısı Fiyakalı ve Güvenli yayında. İlk şarkımız, yayınlandığı tarihinden bu yana toplam 25 milyonun üzerinde erişime ulaştı. Yoğun ilgi gören albümün ilk yayınlanan şarkısı 'Yuvam' ile kombisi bozulan, elektrik kesildiği için bilgisayarı arızalanan, tatile giderken gözü arkada, evinde ve evcil hayvanında kalan gencin hayatından kesitler sunduk. İkinci şarkımız Fiyakalı ve Güvenli'de ise bayram tatili ile birlikte yoğunlaşacak olan trafikte güvenli sürüş deneyiminin önemine dikkat çekiyoruz. Gençlerimize ürünlerimizin sağlayabileceği faydaları, onların dinlemekten keyif alacağı notalarla anlatmaya devam edeceğiz."