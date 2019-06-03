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Bayram yolunda kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

26 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Bayram yolunda kaza: 4'ü ağır 6 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri- Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazada, ailesi ile birlikte bayram tatiline gitmekte olan Z.B.T. (36) yönetimindeki 34 NZ 9463 plakalı otomobil aynı istikamette, arkadan gelen E.D.(24) yönetimindeki 59 YN 041 plakalı otomobilin kendi aracına çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak yoldan çıktı. Çarpan araçta yolda ters döndü. Sürücü Z.B.T. ve araçta bulunan aynı aileden Z.S.T.(3), O.K.T.(9) ve C.T. (38) ağır yaralanırken diğer aracın sürücüsü E.D. ve aynı araçta bulunan E.D. de (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Z.B.T., Z.S.T., O.K.T. ve C.T. Sivas'ta bulunan hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
Gürün, Sivas, 3. Sayfa
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