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Bayram yolunda kaza: 6 yaralı

1 saat önce

- Bayram yolunda kaza: 6 yaralıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

- Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri- Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde meydana geldi. Kazada, ailesi ile birlikte bayram tatiline gitmekte olan Z.B.T. yönetimindeki 34 NZ 9463 plakalı otomobil aynı istikamette, arkadan gelen E.D.yönetiminde ki 59 YN 041 plakalı otomobilin kendi aracına çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak yoldan çıktı. Çarpan araçta yolda ters döndü. Sürücü Z.B.T. ve araçta bulunan aynı aileden Z.S.T.ve C.T.ağır yaralanırken diğer aracın sürücüsü E.D. ve aynı araçta bulunan E.D.'de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Z.B.T., Z.S.T., O.K.T. ve C.T. Sivas'ta bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:59 Kaynak: İHA
Sivas, Gürün, 3. Sayfa
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