Bayram ziyareti bu kez torunlara yapıldı - Son Dakika

Bayram ziyareti bu kez torunlara yapıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nda esnetildi.

Bayram ziyareti bu kez torunlara yapıldı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nda esnetildi. Her bayramda büyüklere yapılan ziyaretler ise alışık olduğumuzun aksine bu kez, aile büyükleri tarafından küçüklere yapıldı.

Hafta sonlarında uygulanan ve özel günlerle birleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması bu kez 81 ilde uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda koronavirüsün yayılımını azaltmak ve kontrol altında tutmak adına getirilen kısıtlama, bayram ziyaretlerini de değiştirdi.  Sokağa çıkma kısıtlamasından bugün muaf tutulan 65 yaş üstü vatandaşlar çocuklarının evlerine giderek torunlarıyla bayramlaştı.

İzmir Kemalpaşa'da yaşayan 70 yaşındaki Fatma Demirci de oğlunun evine giderek çocukları ve torunlarıyla bir araya gelen yetişkinlerden biri oldu. Elinde bastonuyla, torunlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Fatma Demirci, "Ben buradaydım. Çocuklarım koronavirüsten gelemediler. Ben geldim. Burada yaşıyorum ve burayı seviyorum. Çocuklarımın yanına geldim. Eski bayramlara pek benzemedi ama her şeyde var bir hayır. Bir şey diyemeyiz. Sağlığım yerinde. Çok şükür" dedi. Torunu Fatmanur Demirci de, "Bu bayram çok farklı oldu. Sarılamıyoruz, kucaklaşamıyoruz. Babaannemin elini öpemiyoruz. Biraz üzgün olsak da her şeyde vardır bir hayır" diye konuştu. Nisa Nur Demirci (6) ise, "Bu bayram iyi bir bayram. Korona da olsa iyi bayram oluyor" diye konuştu. Ablası Ayşenur Demirci(8), "Bu bayramda benim beklediğim gibi olmasa da ailemle buluştum. Sarılamasak da güzel bir bayram oldu. Hiç yoktan iyidir" dedi. Bu bayram yaşlı annesini alarak çocuklarıyla buluşturan baba Eyüp Demirci de şunları söyledi:

"Bayram biraz buruk geçiyor. Genelde bayramlar arefe günü ikindi namazından sonra başlardı. Bu bayram kabirleri ziyaret edemedik. Bayram namazına gidemedik. Bunun burukluğunun yanında yine de ailece bir araya gelmek için özen gösterdik. Şükürler olsun annemi yanıma alıp abimizin evine geldik."

UMUTLAR BİR SONRAKİ BAYRAMA KALDI

Çiğli ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Sinan Kerim Uçkaç (38) da bu bayram annesini evinde misafir etti. Farklı bir bayram yaşadıklarını dile getiren Uçkaç, "Malum pandemiden dolayı sokağa çıkamıyoruz. Bu bayram böyle oldu. Biz ülke olarak büyüklerimizle ve küçüklerimizle hep birlikte bayram geçirmeyi seven bir milletiz. Ancak bu sene ne yazık ki şartlar bunu gerektirdi. Her zaman biz annemizin elini öpmeye giderdik. Bugün 65 yaş üstündeki vatandaşlarımıza da sokağa çıkma izni verilince bu kez o bize geldi. Ellerini öpemedik ama yine de bir arada olmak bizi mutlu etti. Çocuğumuz da babaannesini çok özlemişti o da mutlu oldu" diye konuştu. Babaanne Hacer Uçkaç ise, "Evet bu bayram biraz buruk geçiyor. Daha önce hep evlatlarım yanıma gelirlerdi, böyle bir coşkuyla kutlardık. Bu kez ben onların yanına geldim. Kurban Bayramı'nda ümit ediyorum ki böyle hep birlikte evlatlarım yanımda evimde kutlarız inşallah" dedi. Babaannesinin yanında olmanın mutluluğunu yaşayan 5 yaşındaki Nisan Uçkaç da, büyüklerine şeker ve kolonya ikram ederek bayram geleneğini yaşayan çocuklardan biri oldu.


Ramazan Bayramı, Kemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 06:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayram ziyareti bu kez torunlara yapıldı - Son Dakika

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