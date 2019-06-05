Bayram ziyareti dönüşü kaza: 4 yaralı
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Adıyaman'da bayram ziyaretinden dönen aileyi taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
'da bayram ziyaretinden dönen aileyi taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, bayram ziyaretinden dönen E.K. idaresindeki 35 EB 3019 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Defalarca taklalar atarak yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü E.K. ile otomobilde bulunan İ.K, L.C.A. ve M.Ö.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Cihan Kizir/İHA)
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