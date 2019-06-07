Son Dakika Haberleri: Bayram ziyareti dönüşündeki kazada yaralanan Tuğçe kurtarılamadı
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Bayram ziyareti dönüşündeki kazada yaralanan Tuğçe kurtarılamadı

1 saat önce

NEVŞEHİR'deki bayram ziyaretinin ardından dün Ankara'ya dönerken, geçirdiği kazada ağır yaralanan Tuğçe Aslan (27), bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Bayram ziyareti dönüşündeki kazada yaralanan Tuğçe kurtarılamadı, System.String[]
NEVŞEHİR'deki bayram ziyaretinin ardından dün Ankara'ya dönerken, geçirdiği kazada ağır yaralanan Tuğçe Aslan (27), bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. 
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Öntaş (27) yönetimindeki 06 KB 42 88 plakalı otomobil, kavşakta, Alaybey Atak'ın (63) kullandığı 68 HA 557 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada sürücüler Alabey Atak ile Mehmet Öntaş ve araçtaki nişanlısı Gamze Küçük (26) ile Tuğçe Aslan yaralandı. Araçta sıkışan Gamze Küçük, ihbarla gelen itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 
Yaralılardan Tuğçe Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürdürülürken, Gamze Küçük'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 
Ankara'da oturan Mehmet Öntaş'ın, nişanlısı Gamze Küçük ile birlikte  Nevşehir'deki ailesini ziyaret ettiği ve dönmek üzere dün yola çıktıkları öğrenildi.  
 


- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:14 Kaynak: DHA
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