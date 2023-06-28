Bayram ziyareti faciayla son buldu, ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
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Bayram ziyareti faciayla son buldu, ölü sayısı 3'e çıktı

28.06.2023 17:56

Antalya'da gerçekleşen bir trafik kazasında, bayram ziyareti için Antalya'ya gelen bir ailenin otomobili 30 metre yükseklikten takla atarak yuvarlandı. Kazada çiftin yanında bulunan 24 yaşındaki kızları da hayatını kaybetti. Bu durumla birlikte ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan diğer aile üyeleri ise hastaneye kaldırıldı.

Bayram ziyareti faciayla son buldu, ölü sayısı 3'e çıktı

ANTALYA - Antalya'da 30 metre yükseklikten takla atarak yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden çiftin, ağır yaralanan 24 yaşındaki kızları da yaşamını yitirdi. Genç kızın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Öğle saatlerinde Kepez Beleni- Oymapınar yolunda meydana gelen kazada, İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen olay yerinde yaşamını yitirmiş, kızları Ezgi Özen (24), oğulları Ahmet Özen ve aracı kullanan İbrahim Hayri Özen'in abisi Zeynel Abidin Özen yaralanmıştı.

Otomobilin arka koltuğunda anne ve babasıyla birlikte oturan ve kazada ağır yaralanan Ezgi Özen, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Malatya'da yaşayan Özen ailesinin, Antalya'da yaşayan ve otomobili kullanan Zeynel Abidin Özen'in ailesinin yanına bayram ziyareti için geldikleri bildirildi.

Kaynak: İHA
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Zeynel Abidin, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram ziyareti faciayla son buldu, ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram ziyareti faciayla son buldu, ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
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