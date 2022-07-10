BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELDİĞİ ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELDİĞİ ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

10.07.2022 11:32

İSTANBUL'dan bayram ziyareti için memleketi Sivas'a gelen Rıfat Baykal (57), misafir olarak kaldığı arkadaşı N.E.'nin evinde ölü bulundu.

İSTANBUL'dan bayram ziyareti için memleketi Sivas'a gelen Rıfat Baykal (57), misafir olarak kaldığı arkadaşı N.E.'nin evinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Rıfat Baykal, Sivas'a bayram ziyareti için arkadaşı N.E.'nin yanına geldi. Sabah saatlerinde Baykal'ı kaldığı odada hareketsiz bulan N.E., durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibinin kontrolünde Rıfat Baykal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rıfat Baykal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELDİĞİ ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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