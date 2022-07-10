Olay, saat 09.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İstanbul 'da yaşayan Rıfat Baykal, Sivas'a bayram ziyareti için arkadaşı N.E.'nin yanına geldi. Sabah saatlerinde Baykal'ı kaldığı odada hareketsiz bulan N.E., durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibinin kontrolünde Rıfat Baykal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELDİĞİ ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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