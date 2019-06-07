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Bayram ziyareti için Yozgat'a gelen FETÖ firarisi çalılıkların arasında yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı M.O., bayram ziyareti için geldiği Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Fahralı köyünde yakalandı.

Bayram ziyareti için Yozgat'a gelen FETÖ firarisi çalılıkların arasında yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı M.O., bayram ziyareti için geldiği Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Fahralı köyünde yakalandı.

2016 yılında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevinden ihraç edilen ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı M.O.'nun bayram ziyareti için Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Fahralı köyüne geldiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, köyde operasyon düzenledi. Köyde geniş çaplı arama yapan jandarma ekipleri, şahsı bir dere kenarında çalılıklar arasında saklanırken yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.O. adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından M.O. mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
Çayıralan, Yozgat, 3. Sayfa
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