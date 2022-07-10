Bayram ziyaretinden dönen Ahmet Yılmaz'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak boş tarlaya devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobildeki yangına, yoldan geçen sürücüler müdahale etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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