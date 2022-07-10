4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan feci kaza Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Demrek mevkisinde meydana geldi.
Bayram ziyaretinden dönen Ahmet Yılmaz'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak boş tarlaya devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobildeki yangına, yoldan geçen sürücüler müdahale etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ahmet Yılmaz, araçta bulunan Dilek Sabahat Yılmaz ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika