Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

10.07.2022 18:18

Hatay'da bayram ziyaretinden dönen ve aynı arabada seyahat eden bir aile, aracın kontrolden çıkması sonucu kaza yaptı. Devrilen araç alevler içinde kalırken 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.

4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan feci kaza Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Demrek mevkisinde meydana geldi.

KAZA SONUCU ARAÇ ALEV ALDI

Bayram ziyaretinden dönen Ahmet Yılmaz'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak boş tarlaya devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobildeki yangına, yoldan geçen sürücüler müdahale etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrildikten sonra alev alan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Ahmet Yılmaz, araçta bulunan Dilek Sabahat Yılmaz ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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