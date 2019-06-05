Son Dakika Haberleri: Bayram ziyareti yolunda feci kaza kamerada: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bayram ziyareti yolunda feci kaza kamerada: 6 yaralı

28 dakika önce

Bayram ziyareti yolunda feci kaza kamerada: 6 yaralı Köpeğe çarpan otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandıHATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobil, köpeğe çarparak uçuruma yuvarlandı.

Bayram ziyareti yolunda feci kaza kamerada: 6 yaralı
Köpeğe çarpan otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobil, köpeğe çarparak uçuruma yuvarlandı. Kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Dönmez'in kullandığı 31 H 1992 plakalı otomobil, Yayladağı- Antakya karayolu Sofular Mahallesi mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarparak 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan biri çocuk 6 kişi Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından ambulansla Hatay Devlet Hastanesine sevk edildi.
Araçtaki ailenin bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bayram ziyareti yolunda feci kaza kamerada: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:47 Kaynak: İHA
Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram ziyareti yolunda feci kaza kamerada: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]