Bayram ziyareti zehir oluyordu
52 dakika önce
Bursa'da bayram ziyareti için ailesinin bulunduğu ilçeye gitmek isteyen 2 kişi, geçirdikleri kazada ölümden döndü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:36 Kaynak: İHA
'da bayram ziyareti için ailesinin bulunduğu ilçeye gitmek isteyen 2 kişi, geçirdikleri kazada ölümden döndü.
Kaza, Mustafakemalpaşa
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin bulunduğu ilçedeki Doğanalan Mahallesine yola çıkan 16 FM 911 plakalı otomobilin sürücüsü, köye 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarındaki kayalara çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kazada can kaybının olmazken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. - BURSA
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