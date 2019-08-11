Son Dakika Haberleri: Bayram ziyaretinde beşinci kattan düşen çocuk yaralandı
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Bayram ziyaretinde beşinci kattan düşen çocuk yaralandı

1 saat önce

Çorum'da beşinci kattan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bayram ziyaretinde beşinci kattan düşen çocuk yaralandı, System.String[]
Çorum'da beşinci kattan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşmak için ailesiyle babaannesinin Gülabibey Mahallesi Beytepe Birinci Cadde'deki evine giden Emin Yasir Ceylan, balkonda oynarken beşinci kattan toprak zemine düştü.
Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun sol kolunda kırıklar olduğu ve vücudunda ezikler bulunduğu belirtildi.
Müşahede altında tutulan Ceylan'ın tedavisi sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:07 Kaynak: AA
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