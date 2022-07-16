Tuzla'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı

16.07.2022 10:47

Tuzla'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı Kastamonu'dan İstanbul'a dönen aile Kuzey Marmara otoyolunda kaza yaptı Bayram ziyareti sonrası Kastamonu'dan İstanbul'a dönen aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobil Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda kaza yaptı.

Tuzla'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı

Kastamonu'dan İstanbul'a dönen aile Kuzey Marmara otoyolunda kaza yaptı

İSTANBUL - Bayram ziyareti sonrası Kastamonu'dan İstanbul'a dönen aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobil Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda kaza yaptı. Yol ortasındaki bariyerlere sürttükten sonra takla atan otomobil yol kenarındaki alana uçtu. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından kurtarıldı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Tuzla Tepeören mevkiinde saat 08.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Acar ailesi, Kastamonu'da yaptıkları bayram ziyareti sonrası gece saatlerinde İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. İçerisinde Rıfkı Acar, eşi Nuray Acar ve çocukları Ahmet Emre Acar ile Mehmet Acar'ın bulunduğu 34 VE 4263 plakalı BMW markalı otomobil yol ortasındaki bariyerlere sürterek kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki alana uçtu. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Otomobilde bulunan yiyecek içecek kıyafetler ve çeşitli eşyalar da yola savrulurken otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. 4 yaralı da ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, sürücü Rıfat Acar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza hakkında konuşan Yusuf Yıldız, "Hızlı bir şekilde bariyerlere vurdu ve takla attı. 4 kişilerdi. Hastaneye kaldırdılar. Durumları şu an iyi" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI Son dakika: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI Takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı Takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:04:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement