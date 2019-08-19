Son Dakika Haberleri: Bayram ziyaretinden dönen Suriyelilerin Türkiye'ye girişi başladı
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Bayram ziyaretinden dönen Suriyelilerin Türkiye'ye girişi başladı

1 saat önce

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.

Bayram ziyaretinden dönen Suriyelilerin Türkiye'ye girişi başladı, System.String[]
KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, 22 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitti. Bugünden itibaren Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü başladı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı bildirildi. Babul Selam geçen Suriyeliler, pasaport polisi tarafından işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden ülkeye giriş yapıyor.
Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Kurban Bayramı, Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:37 Kaynak: DHA
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