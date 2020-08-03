Bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bayramlaşmadan döndüğü öğrenilen Şehriban İzdeş (74) yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bayramlaşmadan döndüğü öğrenilen Şehriban İzdeş (74) yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, ilçedeki D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı SSK kavşağında meydana geldi. İddiaya göre bayramlaşmadan dönen Şehriban İzdeş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Cevdet Harun A. yönetimindeki 01 FGK 36 plakalı minibüs çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çarpmanın etkisi ile savrulan Şehriban İzdeş'in hayatını kaybetti belirlendi. Olay yerine gelen İzdeş'in yakınları sinir krizi geçirirken cenaze Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 07:28
Kaynak: DHA
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