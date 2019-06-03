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Bayram ziyaretine giden aile araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı: 7 Yaralı

1 saat önce

Bayram ziyaretine giden aile araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı: 7 Yaralı Kontrolden çıkan araç defalarca takla attıADIYAMAN - Adıyaman'da, Malatya'dan Adıyaman'a, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı.

Bayram ziyaretine giden aile araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı: 7 Yaralı
Kontrolden çıkan araç defalarca takla attı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, Malatya'dan Adıyaman'a, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı. Defalarca taklalar atan araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman'a, yakınları ile bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Gökçay Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Defalarca taklalar atan araçtaki araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan Feyza, Fatma, Furkan, Meryem, Tuğba ve Reyhan Tuncay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bayram ziyaretine giden aile araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı: 7 Yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Malatya, Adıyaman, 3. Sayfa
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