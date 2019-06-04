Son Dakika Haberleri: Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, yakınlarıyla bayramlaşmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, yakınlarıyla bayramlaşmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hüseyin Pehlül idaresindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile Sait Güler idaresindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada 02 FV 878 plakalı otomobil içerisinde bulunan Özlem, Eda, Ali Eren, Ela ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu A Milli Takım bayramlaştı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]