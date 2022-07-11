Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı - Son Dakika
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Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

11.07.2022 12:23
Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

İstanbul'dan Gümüşhane'ye bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Gümüşhane'ye bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 28. kilometresi Çınarlık mevkisinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Gümüşhane'ye bayram ziyaretine giden Ahmet Aydın idaresindeki 34 VM 8418 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje takla attı. Kazada, araç sürücüsü Ahmet Aydın ile eşi Fatma Aydın ve kızları Derya Aydın yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili

soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, İstanbul, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı - Son Dakika
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